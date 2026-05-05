Il Milan rischia di perdere Luka Modric, il centrocampista croato classe 1985, se non riuscirà a qualificarsi alla Champions League per la stagione 2026-2027. La sua intenzione di lasciare il club si attiverebbe nel caso in cui il contratto in scadenza non venisse rinnovato. La squadra sta affrontando anche difficoltà nel convincere altri obiettivi come Goretzka e Sørloth a unirsi al progetto.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, difficilmente Massimiliano Allegri resterebbe sulla panchina rossonera. Ma non è tutto. Perché, se in caso di Champions si respira fiducia sul rinnovo di Luka Modric per un'ulteriore stagione, chiudere il campionato di Serie A fuori dalle prime quattro farebbe svanire il sogno di trattenere il fuoriclasse croato a Milanello fino al 30 giugno 2027. Modric, ha ricordato la 'rosea', ha accettato di indossare la maglia del Milan, squadra del suo cuore sin da bambino, con l'obiettivo di vincere un trofeo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, no Champions no Modric! E convincere Goretzka e Sørloth diventerebbe un’impresa

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