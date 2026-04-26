Milan probabile formazione 2026-27 | occhio a Goretzka e Sørloth

Si fanno avanti le possibili scelte di formazione del Milan per la stagione 2026-27, con attenzione rivolta alle presenze di Goretzka e Sørloth tra i titolari. La squadra di Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi ai nuovi acquisti per comporre la rosa che scenderà in campo, secondo le ultime indiscrezioni. La composizione dell’undici appare ancora in fase di definizione, con i nomi di Goretzka e Sørloth al centro delle discussioni.

Milan, probabile formazione 2026-27: occhio ai nuovi arrivi di Goretzka e Sørloth negli undici di Massimiliano Allegri. Il Milan potrebbe muoversi in estate alla ricerca di rinforzi interessanti in vista della prossima stagione. Gazzetta.it parla della probabile formazione dei rossoneri: tra Goretzka e Sørloth, ecco le possibili mosse.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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