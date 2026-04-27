Il Milan si sta preparando a ingaggiare il centrocampista tedesco Leon Goretzka, offrendo un contratto di tre anni con un bonus alla firma. La trattativa è in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Per il momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le parti sono in contatto e si lavora per definire i dettagli dell’accordo. La società rossonera punta a rinforzare il reparto mediano per la prossima stagione.

Il Milan accelera per quello che potrebbe diventare il primo colpo della stagione 20262027. Nel mirino c’è Leon Goretzka, centrocampista in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Un profilo individuato per alzare il livello del reparto in vista del ritorno in Champions League. Classe 1995, Goretzka garantirebbe esperienza internazionale, fisicità, inserimenti offensivi e qualità in costruzione, caratteristiche ritenute perfette per completare il terzetto con Luka Modric e Adrien Rabiot. In stagione ha collezionato 28 presenze in Bundesliga con 3 gol e 2 assist, oltre a 9 apparizioni in Champions League, di cui 8 da subentrato. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, il Milan starebbe spingendo per chiudere l’operazione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, bonus alla firma per convincere Goretzka: si avvicina il primo acquisto del Milan 2026/2027

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato, Accomando: “Il Milan si avvicina a Goretzka. Ecco cifre e dettagli della proposta rossonera”

Goretzka Juve: ecco la richiesta tra ingaggio e bonus alla firma. È sfida al Milan e alla Premierdi Redazione JuventusNews24Goretzka Juve: ecco la richiesta tra ingaggio e bonus alla firma.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Joselu, chi è l'attaccante che piace alla Serie A: l'ex Real Madrid sarà libero a parametro zero; Moretto - La Juventus insiste per Bernardo Silva: nuovi contatti, c'è una priorità per il mercato dei bianconeri; Pagina 3 | Goretzka, oro per la Juve e per... Allegri: si apre l'altra sfida mercato; Calciomercato Milan: Vlahovic, rinnovo lontano. Ecco che succede.

Yildiz-Juve: amore senza confini. Tutte le cifre dell'accordo e quanto vale il bonus alla firmaTORINO - Alla fine, dopo mesi di attesa, sussurri, accelerazioni, frenate e speranze affidate più al cuore che alle certezze, la firma, quella beata firma utile per rilanciare le ambizioni del club e ... tuttosport.com

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del'11 aprileROMA, TRIS DI MALEN: UNA TRIPLETTA GIALLOROSSA MANCAVA DAL 2024. E IL RISCATTO È UNA FORMALITÀ. CALCIOMERCATO FIORENTINA, PICCOLI NON CONVINCE.. tuttomercatoweb.com

La Juventus si avvicina al primo colpo di calciomercato Come riportato da ESPN, i bianconeri sarebbero vicini all’acquisto di Joel Ordonez, centrale classe 2004 del Bruges Si tratterebbe di un’operazione tutt’altro che indifferente, da circa 40 - facebook.com facebook

Calciomercato, Nkunku verso l'addio: ecco la richiesta del Milan #Calciomercato #Milan #Nkunku #ACMilan #SempreMilan x.com