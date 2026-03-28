Leao Milan rientro programmato con Allegri | definito il piano che lo riporterà a Milanello nei prossimi giorni

Rafael Leao tornerà a Milanello nei prossimi giorni secondo un piano di recupero concordato con l’allenatore. La società ha definito le tappe dell’operazione, che consentiranno all’attaccante di riprendere l’attività con il gruppo dopo un periodo di assenza. La data del rientro è stata comunicata, mentre il percorso di recupero è stato stabilito in collaborazione tra il calciatore e lo staff tecnico.

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