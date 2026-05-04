Milan le Top News del mattino | gli errori di Allegri e i dati preoccupanti di Jashari e Leão

Questa mattina il Milan si trova al centro dell’attenzione per i risultati dell’ultima partita contro il Sassuolo, che ha portato a numerosi commenti e analisi. Tra le notizie principali, ci sono gli errori di Allegri durante la gestione della squadra e i dati negativi riguardanti le prestazioni di Jashari e Leão. La sconfitta ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, con particolare attenzione alle dinamiche di gioco e alle scelte tecniche.

Sassuolo-Milan preoccupa i tifosi rossoneri e non solo: la sconfitta per 2-0 lascia la certezza matematica di giocare la Champions League il prossimo anno a 6 punti. La Roma può accorciare a meno 3 vincendo questa sera contro la Fiorentina. Noi di Pianeta Milan, abbiamo analizzato la prestazione del Diavolo: tre errori importanti di Allegri. Leão fatica e compie un grave errore. Jashari ancora non pronto per prendere il posto di Modric. Il tifoso rossonero è stufo. Ecco le top news del 4 maggio 2026. La sconfitta contro il Sassuolo lascia inevitabili strascichi e partiamo da Ardon Jashari, autore di una prestazione del tutto insufficiente nella sua prima partita al posto di Modric infortunato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le Top News del mattino: gli errori di Allegri e i dati preoccupanti di Jashari e Leão Notizie correlate Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: Zirkzee per Leão. Occhio a Schick. I segnali di AllegriIl Milan torna in campo tra poche ore: alle 15 i rossoneri giocheranno contro il Sassuolo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Leggi anche: Milan, con Jashari titolare dati e medie preoccupanti: ecco cosa serve cambiare Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milan, Allegri conferma la condizione di Gimenez: Non è al top; La probabile formazione contro il Milan e altre 3 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Berardi e Laurientè stendono il Milan, Sassuolo vince per 2-0; Reti inviolate e luci spente a San Siro, Milan-Juve 0-0. Chivu ritrova il capitano. Milan su Jackson, niente Serie A per Mainoo: le top news delle 18Alle ore 17 è iniziata la finale della Coppa Italia Primavera, che mette contro Atalanta e Juventus all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Un momento importante nelle dinamiche del nostro calcio, an ... msn.com Colpo di mercato del Milan, l'Inter ha scelto Vicario, doppietta di David: le top news delle 22Il Milan guarda al futuro e si assicura uno dei talenti più promettenti del panorama balcanico: Andrej Kostic. L’attaccante classe 2007,. tuttomercatoweb.com https://www.imusicfun.it/top-news/laura-pausini-e-achille-lauro-infiammano-citta-del-messico-16-de-marzo-conquista-il-pubblico/amp=1 - facebook.com facebook