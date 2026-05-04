Milan le Top News del mattino | gli errori di Allegri e i dati preoccupanti di Jashari e Leão

Da pianetamilan.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Milan si trova al centro dell’attenzione per i risultati dell’ultima partita contro il Sassuolo, che ha portato a numerosi commenti e analisi. Tra le notizie principali, ci sono gli errori di Allegri durante la gestione della squadra e i dati negativi riguardanti le prestazioni di Jashari e Leão. La sconfitta ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, con particolare attenzione alle dinamiche di gioco e alle scelte tecniche.

Sassuolo-Milan preoccupa i tifosi rossoneri e non solo: la sconfitta per 2-0 lascia la certezza matematica di giocare la Champions League il prossimo anno a 6 punti. La Roma può accorciare a meno 3 vincendo questa sera contro la Fiorentina. Noi di Pianeta Milan, abbiamo analizzato la prestazione del Diavolo: tre errori importanti di Allegri. Leão fatica e compie un grave errore. Jashari ancora non pronto per prendere il posto di Modric. Il tifoso rossonero è stufo. Ecco le top news del 4 maggio 2026. La sconfitta contro il Sassuolo lascia inevitabili strascichi e partiamo da Ardon Jashari, autore di una prestazione del tutto insufficiente nella sua prima partita al posto di Modric infortunato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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