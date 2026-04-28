Oggi in città si aggiornano le notizie principali sul Milan, tra cui le trattative per un nuovo difensore e i contatti recenti con un centrocampista. La possibilità di rinnovare il contratto di un importante giocatore sembra più difficile rispetto a qualche settimana fa. Nel frattempo, il budget disponibile per il mercato estivo viene monitorato attentamente, mentre si fanno strada anche le ultime novità sul fronte attaccanti.

La stagione del Milan sta per giungere al capolinea: con 6 punti nelle ultime 4 partite di campionato il Diavolo sarà aritmeticamente qualificato alla prossima Champions League. Mentre Allegri si prepara a blindare l'obiettivo, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani hanno già iniziato a guardarsi intorno in vista della prossima finestra di calciomercato. Diversi nomi interessanti continuano a circolare in orbita rossonera, da vecchie conoscenze a nuove idee. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, martedì 28 aprile 2026. Sono piuttosto...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Koné, nuovi contatti. Si complica il rinnovo di Modric? Budget per il mercato

Notizie correlate

Milan, le notizie Top di oggi: Allegri-Furlani, pace fatta? Modric vicino al rinnovo. Loftus-Cheek si raccontaIl Milan continua la preparazione del match contro il Verona, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Milan, le notizie top di oggi: spunta Koné. Concorrenza spagnola per Gila. Si apre uno spiraglio per VlahovicMentre Massimiliano Allegri e la squadra preparano lo scontro diretto contro la Juventus, in programma a San Siro domenica prossima alle 20:45, la...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Top & Flop di Milan-Juventus; Milan, Allegri conferma la condizione di Gimenez: Non è al top; De Sciglio: Vlahovic è un top, Goretzka perfetto per il Milan; Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti rinuncia al top.

Mercato Milan, idea Anguissa sul tavolo: primi dialoghi tra Allegri e Tare, operazione difficile ma con margini concretiMercato Milan, idea Anguissa sul tavolo: primi dialoghi tra Allegri e Tare, operazione difficile ma con margini concreti ... calcionews24.com

Marco Simone: Juve mi voleva, ma scelsi il Milan. Le ho segnato 5 volte. Leao? Talento top, però…Marco Simone a Gazzetta: Juve mi voleva, ma scelsi il Milan. Le ho segnato 5 volte. Leao? Talento top, però… Dalla scelta tra Milan e Juventus ai gol segnati contro ... tuttojuve.com

Non è solo calcio. Non è solo una maglia. È qualcosa che ti entra dentro e diventa parte di te. È milanismo. È quella fede che non si spegne mai, neanche quando tutto sembra crollare. È la forza di rialzarsi, con eleganza, con orgoglio, con quella fame che sol - facebook.com facebook

Calciomercato #Milan, da #Grimaldo a #Lewandowski: 5 acquisti per puntare allo scudetto #SempreMilan #SerieA x.com