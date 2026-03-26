Calciomercato Milan Goretzka piace ad Allegri Schira rivela | Ecco le richieste tra stipendio e premi

Da pianetamilan.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato del Milan vede tra gli obiettivi estivi il centrocampista tedesco Leon Goretzka. Secondo quanto riferito da un esperto di mercato, ci sarebbero state discussioni tra il giocatore e la dirigenza del club, con richieste che riguardano stipendi e premi. Oltre ai rossoneri, altri club sarebbero interessati al mediano.

Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco sarà libero a fine stagione visto che ha già annunciato di volere lasciare il Bayern Monaco. A livello tattico e di qualità sarebbe la mezzala destra perfetta per Massimiliano Allegri. Ne parla anche il giornalista Nicolò Schira che su 'YouTube' svela le richieste economiche del giocatore. Ecco tutti i dettagli. LEGGI ANCHE: Pavlovic: Milan occhio a farti ingolosire. Va bene il bilancio, ma per vincere i big.>>> "Attenzione al nome di Leon Goretzka in scadenza che ha già annunciato l'addio al Bayern Monaco a fine stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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