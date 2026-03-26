Il calciomercato del Milan vede tra gli obiettivi estivi il centrocampista tedesco Leon Goretzka. Secondo quanto riferito da un esperto di mercato, ci sarebbero state discussioni tra il giocatore e la dirigenza del club, con richieste che riguardano stipendi e premi. Oltre ai rossoneri, altri club sarebbero interessati al mediano.

Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco sarà libero a fine stagione visto che ha già annunciato di volere lasciare il Bayern Monaco. A livello tattico e di qualità sarebbe la mezzala destra perfetta per Massimiliano Allegri. Ne parla anche il giornalista Nicolò Schira che su 'YouTube' svela le richieste economiche del giocatore. Ecco tutti i dettagli. LEGGI ANCHE: Pavlovic: Milan occhio a farti ingolosire. Va bene il bilancio, ma per vincere i big.>>> "Attenzione al nome di Leon Goretzka in scadenza che ha già annunciato l'addio al Bayern Monaco a fine stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Goretzka piace ad Allegri. Schira rivela: “Ecco le richieste tra stipendio e premi”

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