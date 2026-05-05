Milan ko con il Sassuolo | Champions a rischio avviati i contatti per Konè

Da serieagoal.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha perso 2-0 contro il Sassuolo nel 34° turno di Serie A, una sconfitta che mette in discussione la qualificazione in Champions League. La squadra rossonera ha disputato una partita senza riuscire a impensierire l’avversario, e nel frattempo sono stati avviati i contatti per un possibile trasferimento di un attaccante. La stagione si è complicata con l’inizio di maggio, lasciando il futuro europeo in bilico.

Maggio è iniziato nel peggiore dei modi per il Milan, sconfitto 2-0 senza cognizione di causa a Reggio Emilia nel corso del 34° turno di Serie A. I rossoneri, che nelle ultime 5 giornate hanno segnato un solo gol, grazie a Rabiot nella vittoria contro il fanalino di coda Verona, hanno dimostrato gravi limiti nello sviluppo di un calcio offensivo e ora si vedono insidiati da Juventus e Roma rispettivamente a -2 e -3 per un posto nella prossima Champions League. Al termine della sfida contro i neroverdi è arrivata anche la contestazione della tifoseria rivolta a giocatori e dirigenza, con il capitano, Mike Maignan, che è stato invitato dai propri tifosi a non portare i propri compagni sotto la curva.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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