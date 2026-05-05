Milan ko con il Sassuolo | Champions a rischio avviati i contatti per Konè

Il Milan ha perso 2-0 contro il Sassuolo nel 34° turno di Serie A, una sconfitta che mette in discussione la qualificazione in Champions League. La squadra rossonera ha disputato una partita senza riuscire a impensierire l’avversario, e nel frattempo sono stati avviati i contatti per un possibile trasferimento di un attaccante. La stagione si è complicata con l’inizio di maggio, lasciando il futuro europeo in bilico.

Maggio è iniziato nel peggiore dei modi per il Milan, sconfitto 2-0 senza cognizione di causa a Reggio Emilia nel corso del 34° turno di Serie A. I rossoneri, che nelle ultime 5 giornate hanno segnato un solo gol, grazie a Rabiot nella vittoria contro il fanalino di coda Verona, hanno dimostrato gravi limiti nello sviluppo di un calcio offensivo e ora si vedono insidiati da Juventus e Roma rispettivamente a -2 e -3 per un posto nella prossima Champions League. Al termine della sfida contro i neroverdi è arrivata anche la contestazione della tifoseria rivolta a giocatori e dirigenza, con il capitano, Mike Maignan, che è stato invitato dai propri tifosi a non portare i propri compagni sotto la curva.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Milan, ko con il Sassuolo: Champions a rischio, avviati i contatti per Konè Disastro Milan!Subito 2 Colpi per Allegri! Champions a Rischio Notizie correlate Calciomercato Milan, Camarda al Sassuolo per finanziare l’acquisto di Koné: contatti in corso tra i due clubIl Milan lavora già in vista della prossima finestra di calciomercato e uno degli assi più caldi potrebbe essere quello con il Sassuolo. Milan: Leao, contatti avviati per il rinnovoAl 4 marzo 2026, il Milan compie un passo importante verso la blindatura del suo gioiello d’attacco: Rafael Leao. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Allegri striglia il Milan: Non buttiamo via 10 mesi di lavoro; Imbarazzanti, furia tifosi Milan contro Allegri (e società) dopo ko con Sassuolo; Milan, brutto ko con il Sassuolo: 2-0. La Champions torna a rischio; Milan, Maignan dice alla squadra di non andare sotto la Curva dopo il k.o. con il Sassuolo: cosa è successo. Milan, cosa c’è dietro il crollo: solo 25 punti da gennaio. L’aspetto fisico, mentale e il mercato7 punti nelle ultime sette partite per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal ko di Reggio Emilia con il Sassuolo ... corrieredellosport.it Milan, contatti con Koné: c'è la stima di Allegri, ecco quanto chiede il Sassuolo e la concorrenza dell'InterContatti con l'entourage del giocatore: cosa filtra sul possibile affare per i rossoneri. msn.com 38 milioni di flop, #Allegri non ha il sostituto di #Modric: chi scalpita adesso nel #Milan x.com Potrebbe non essere finita la stagione di Luka Modric per la gioia del Milan e dei suoi Fantallenatori - facebook.com facebook