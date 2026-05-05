Un giocatore croato, operato al viso, sta cercando di tornare in campo nonostante l’intervento. Pur non pensando al Mondiale, continua a lavorare per recuperare la forma e riprendere l’attività con la sua squadra. Il suo impegno rappresenta un esempio di determinazione, mentre il club osserva con attenzione gli sviluppi riguardo al suo rientro. La situazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, interessati alle tempistiche di un possibile ritorno in campo.

Il Milan deve assolutamente cambiare marcia: dopo la sconfitta contro la Lazio, i rossoneri di Massimiliano Allegri si sono completamente sciolti sotto tutti i punti di vista (qui i dati deludenti). Contro il Sassuolo e contro l'Udinese, il Milan è entrato in campo senza voglia, con l'impressione di non avere motivazioni, come se la qualificazione in Champions League fosse una cosa scontata e invece non è così. Al Diavolo servono ancora 6 punti per la matematica e le partite restanti in Serie A sono solo 3. Contro l'Atalanta bisogna dimostrare di tenere davvero all'obiettivo stagionale, cosa che non si sta vedendo nelle ultime sette partite della Serie A.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, impara da Modri?: operato al viso, non pensa al Mondiale, ma spinge per tornare

Modri segna il gol vittoria! | Pisa 1-2 AC Milan | Highlights Serie A

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