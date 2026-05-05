Milan | il vero nodo riguarda i conti

Da dailymilan.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si prepara ad affrontare una delle tappe più critiche della stagione, ma questa volta le questioni finanziarie sono al centro dell’attenzione. La questione riguarda principalmente i conti del club, mentre sul campo si giocheranno le ultime partite importanti. La situazione economica del club è sotto osservazione, con decisioni che potrebbero influenzare il futuro immediato. La situazione resta in bilico tra esigenze sportive e responsabilità finanziarie.

Il Milan si avvicina a una delle scadenze più delicate della propria stagione, ma questa volta il campo c’entra solo in parte. Il vero nodo riguarda i conti: senza l’accesso alla Champions League, il club rossonero rischia di chiudere il bilancio in perdita e si trova di fronte a una scelta che potrebbe incidere profondamente anche sul progetto tecnico. La data cerchiata in rosso è il 30 giugno, termine entro il quale la società deve sistemare i conti dell’esercizio in corso. Le previsioni indicano un passivo, evitabile soltanto attraverso una cessione importante capace di generare una plusvalenza significativa. Non è una situazione imprevista, ma il risultato di una stagione in cui i ricavi, soprattutto quelli legati all’Europa, potrebbero essere inferiori alle aspettative.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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