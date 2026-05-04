Questa mattina su RaiNews24 si è svolto un confronto che ha visto alcuni protagonisti discutere delle tensioni internazionali. Durante la trasmissione, si è parlato di come l’Europa fatichi a gestire le questioni legate all’Iran, mentre alcuni commentatori hanno evidenziato come le mosse di un ex presidente abbiano sorpreso gli osservatori globali. La discussione ha toccato anche gli aspetti diplomatici e militari coinvolti in queste dinamiche.

Nel confronto andato in onda questa mattina su RaiNews24, a cui ho partecipato alla trasmissione Inside diretta da Roberto Vicaretti, il dibattito si è sviluppato attorno a tre questioni decisive per gli equilibri internazionali: il rapporto con Donald Trump, la postura dell’Europa e la crescente pressione iraniana. In uno scenario sempre più dominato dalla comunicazione e dalla velocità delle reazioni, il vero discrimine resta quello tra tattica e sostanza, tra ciò che serve a orientare il dibattito e ciò che invece incide realmente sugli equilibri geopolitici. Trump è infatti un negoziatore spiazzante, capace di creare disordine, mettere...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump spiazza, l’Europa arranca: il nodo vero è l’Iran

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

Notizie correlate

Il paradosso di Dubai, l’Europa esclusa, gli alleati arabi nel caos: qual è il (vero) piano di Trump e Netanyahu per l’Iran?“Abbiamo paura, era impensabile una cosa del genere per una città fondata sul benessere e soprattutto sulla sicurezza”.

Trump, dazi 50% a chi arma l’Iran: il nodo legale della sfidaDonald Trump ha annunciato l’intenzione di applicare dazi del 50% su ogni prodotto venduto agli Stati Uniti da qualsiasi nazione che fornisca...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Ucraina, Trump e Putin telefonata di un’ora e mezza: ipotesi tregua per il 9 maggio; Schlein, il governo reintegri il fondo sull'automotive contro i dazi di Trump; Trump contro Papa Leone XIV, scontro totale: insulti, accuse e la risposta che spiazza la Casa Bianca; Meloni: basta tensioni. Non ho sentito Trump. Rafforziamo l’Europa.

D’Alema: Meloni sospesa nel nulla dopo l’illusione di essere ponte Trump-EuropaD’Alema: Meloni sospesa nel nulla dopo l’illusione di essere ponte Trump-Europa ... msn.com

Monti spiazza tutti: "La Meloni e Trump sono 2..Altro... - facebook.com facebook