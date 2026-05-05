Dopo aver segnato contro la Vogherese, Luca Menon, calciatore del Milan futuro, ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dai compagni di squadra. La partita si è conclusa con un gol che lui stesso ha definito meritato, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra. La testimonianza del giocatore si inserisce nel contesto di un match disputato in una competizione giovanile, con il giovane atleta che si è distinto in un momento chiave della partita.

Il Milan Futuro chiude la regular Season con una vittoria netta contro la Vogherese: i rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto per 10-1. A fine match, uno dei ragazzi più giovani, Luca Menon, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione della squadra. Il giovane calciatore rossonero, autore di un gol, ha voluto commentare la prestazione della squadra, facendo riferimento anche alla scorsa stagione e alla crescita di quest'anno. Ecco, di seguito, le sue parole: «Mi hanno dato la possibilità di salire coi più grandi. Questo per me è molto importante per la mia crescita, perché nel giocare coi più grandi impari sia a crescere a livello di calcio, quindi tecnicamente e tatticamente, ma anche a livello personale e di personalità di gioco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Menon: “I miei compagni mi hanno aiutato tantissimo, gol meritato”

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