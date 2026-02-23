Hauge | Felice di tornare a San Siro i miei ex compagni del Milan hanno gioito per il gol all' Inter

Hauge ha espresso entusiasmo per il ritorno a San Siro, spiegando che i suoi ex compagni del Milan hanno festeggiato con lui il gol segnato contro l’Inter. La conferenza stampa si è concentrata sulla sfida di ritorno nei playoff di Champions League tra le due squadre, con il giocatore che ha condiviso alcune emozioni legate alla partita e al suo passato nel club milanese. La partita si avvicina e le squadre si preparano con intensità.

In vista della sfida di ritorno nei playoff di Champions League tra Inter e Bodo Glimt, si è tenuta la conferenza stampa di Hauge. L’intervento dell’attaccante ha delineato lo stato d’animo della squadra, l’analisi dell’avversario e le attese legate a una partita decisiva, offrendo una lettura chiara del momento e della responsabilità collettiva nel percorso europeo. La partita di ritorno richiede concentrazione, ritmo alto e gestione continua delle situazioni di gioco. Si punta a superare l’esito dell’andata restando compatti, offrendo una prestazione permanente di livello. L’obiettivo è dimostrare progressi rispetto all’incontro precedente e mantenere alta l’attenzione per novanta minuti, senza concessioni agli errori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Conferenza stampa Hauge alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Bello tornare a San Siro. I miei ex compagni al Milan sono stati contenti del gol all’Inter»Hauge ha parlato oggi prima della partita Inter contro Bodo Glimt, spiegando che tornare a San Siro gli ha portato emozioni forti.

Ex Milan, Hauge: “Inter? Abbiamo fatto una bella partita. Sarà speciale tornare a San Siro”Jens Petter Hauge, ex attaccante del Milan ora al BodoGlimt, ha detto che ha giocato bene contro l’Inter e che tornare a San Siro sarà un momento speciale.

