A Sanremo piangerò quasi sicuramente I miei genitori famosi? Non mi hanno mai aiutato economicamente | Leo Gassmann al Festival con Naturale

Musica e cinema scorrono nelle sue vene. E la cosa non stupisce affatto, considerata la famiglia da cui proviene. Leo Gassmann, classe 1998, arriva per la terza volta a Sanremo fresco del successo della fiction “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” andata in onda a inizio febbraio su Rai 1 in cui ha vestito i panni di Ram, un giovane e coraggioso tecnico radio membro del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale). Sul palco dell’Ariston porta il brano “Naturale”, che apre le porte al nuovo disco “Vita vera Paradiso” ispirato alla musica di Bob Dylan e cantautori contemporanei come Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

