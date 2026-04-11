Milan-Udinese il ritorno di Leao | nuovo modulo ma non torna all’antica E sul futuro …
Nel pomeriggio si gioca a 'San Siro' la partita tra il Milan e l'Udinese, con fischio d'inizio alle 18:00. Il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, si affida al rientro di Rafael Leao, che torna in campo con un nuovo modulo ma senza riproporre lo schema del passato. La squadra cerca i gol di Leao per mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League.
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato che, per Milan-Udinese di questo pomeriggio a 'San Siro', l'attaccante portoghese Rafael Leao ritroverà una maglia da titolare nella formazione di Massimiliano Allegri. Dopo la defezione dell'ultimo match casalingo contro il Torino e i pochi minuti disputati al 'Maradona' di Napoli partendo dalla panchina, alle ore 18:00, per la 32esima giornata di campionato, il numero 10 milanista ritroverà una maglia da titolare. Ciò avverrà, però, in un nuovo assetto tattico (non più 3-5-2, bensì 4-3-3), sebbene nel medesimo ruolo ricoperto praticamente da inizio stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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