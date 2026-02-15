Chaka Traorè sulle orme di Bartesaghi? Il talento del Milan Futuro è decisivo e sta segnando tanto

Chaka Traorè, giovane attaccante del Milan Futuro nato nel 2004, ha mostrato un rendimento eccezionale nelle ultime settimane, segnando quattro reti in cinque partite. La sua energia e il suo fiuto del gol lo stanno portando a essere uno dei protagonisti più promettenti del settore giovanile rossonero. Traorè si sta facendo notare anche per la rapidità con cui si inserisce tra le linee avversarie, creando occasioni per la squadra.

Il Milan ha in casa un gioiellino che sotto la guida di Massimo Oddo sta crescendo di partita in partita. Dopo 3 partite senza vittoria, il Milan Futuro è tornato a vincere. Nel pomeriggio di ieri, l'Under 23 rossonera è tornata al successo nel girone B della Serie D 202526. Contro il Breno di Davide Bersi, 24^ giornata di campionato, i giovani rossoneri hanno vinto 1-0 grazie al gol del bomber del Milan Futuro Chaka Traorè. La sfida del 'Felice Chinetti' è stata decisa dal quinto gol stagionale di Chaka Traorè, arrivato su calcio di rigore in cui si è dimostrato, ancora una volta, glaciale.