Milan e Roma su Ismael Koné | spunta la clausola rescissoria

Il mercato estivo si avvicina e il nome di Ismael Koné torna a essere al centro delle attenzioni di Milan e Roma, che sembrano interessate a ingaggiarlo dal Sassuolo. Secondo alcune fonti, tra le clausole del contratto del giocatore spunta una clausola rescissoria, alimentando le voci su un possibile trasferimento. Entrambe le società stanno valutando le proprie strategie per convincere il club di appartenenza a cedere il talento.

Il futuro di Ismael Koné si preannuncia come uno dei tormentoni più caldi della prossima sessione estiva, con Milan e Roma pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del talento rivelazione del Sassuolo. Il centrocampista canadese, classe 2002, ha avuto un impatto devastante nel suo primo anno in Serie A dopo il trasferimento dal Rennes dello scorso anno, collezionando finora ben sei reti e una serie di prove di altissimo livello che ne hanno fatto lievitare il valore di mercato. Sebbene la Roma avesse già sondato il terreno durante la finestra invernale di riparazione, nelle ultime settimane il Milan avrebbe impresso un’accelerazione decisa, lavorando ai fianchi della dirigenza neroverde per anticipare una concorrenza estera che si fa sempre più pressante.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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