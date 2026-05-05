Durante il calciomercato, è stato confermato che nel contratto del calciatore acquistato dal Milan è presente una clausola rescissoria. Secondo quanto riferito, questa clausola permette di liberare il giocatore dal suo attuale club, il Sassuolo, a un importo specifico. Fabrizio Romano ha pubblicamente condiviso dettagli riguardanti questa clausola e il costo necessario per rilevare il calciatore. La trattativa si concentra proprio su questa cifra, senza altre variazioni note.

Uno dei nomi più caldi in ottica Milan è senza dubbio quello di Ismael Koné, centrocampista classe 2002 che potrebbe lasciare il Sassuolo nella prossima finestra estiva di calciomercato. Anche il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha parlato di lui prima della sfida del 'Mapei Stadium', dichiarando che "sta facendo un ottimo campionato": segnale che fa presagire un interesse concreto da parte del Diavolo. In stagione il canadese ha realizzato 6 gol in 32 presenze, restando in campo per un totale di 2593 minuti. Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano ha svelato un dettaglio cruciale sulla trattativa per Koné.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, spunta la clausola per Koné: ecco quanto serve per strapparlo al Sassuolo

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