Russell Crowe pensa ci sia una ragione precisa dietro al flop di questo suo film del 2010

Robin Hood: Russell Crowe svela il retroscena del flop e l'importanza della versione originale. A distanza di oltre un decennio dall'uscita nelle sale, il film "Robin Hood" del 2010 torna al centro del dibattito cinematografico. L'attore protagonista, Russell Crowe, ha rivelato che il mancato successo al botteghino potrebbe essere attribuito a tagli significativi operati al montaggio finale, rimuovendo ben 17 minuti di scene rispetto alla versione concepita con il regista Ridley Scott. Una rivelazione che riapre la questione della libertà creativa e del ruolo delle case di produzione nel plasmare l'opera cinematografica.

