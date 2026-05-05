Nel match tra Milan e Juventus si è concluso con un pareggio a reti inviolate, lasciando i rossoneri senza i tre punti in palio. La partita si è svolta senza grandi emozioni o occasioni da rete, con entrambe le squadre che non sono riuscite a trovare il gol. Nel frattempo, un allenatore ha dichiarato che non ci sono calcoli legati al quarto posto in classifica, senza ulteriori dettagli sulla strategia delle proprie squadre.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In un’intervista pre-partita, Luciano Spalletti ha messo in chiaro la posizione della Juventus nella lotta per la Champions League, avvertendo che non ci si può adagiare sugli allori. La squadra si prepara ad affrontare il già retrocesso Verona presso l’Allianz Stadium di Torino, domenica alle 17:00 UK (18:00 CEST). Spalletti ha mostrato il suo discontento per il recente pareggio 0-0 con il Milan, sottolineando che la squadra deve mantenere alta la guardia e non farsi prendere da calcoli: “Quando sento parlare di quarto posto, mi accorgo che si fanno certi calcoli, ma non ci si arriva così.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan delude: 0-0 senza calcoli contro la Juventus, prestazione insoddisfacente.

Milan 0-0 Juventus | HIGHLIGHTS Serie A

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