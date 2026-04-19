Verona Sammarco commenta la sconfitta contro il Milan | Prestazione senza risultato? Purtroppo è una costante… Dobbiamo onorare il campionato fino in fondo

Paolo Sammarco ha commentato la partita del Verona contro il Milan, disputata al Bentegodi. Dopo la sfida, l’allenatore ha dichiarato che la squadra ha disputato una prestazione senza risultato, definendola una costante. Ha aggiunto che è importante continuare a giocare fino alla fine del campionato, rispettando l’impegno delle ultime gare. Le sue parole sono state rilasciate a Dazn subito dopo la fine della partita.

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