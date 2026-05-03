Pagelle Sassuolo-Milan 2-0 i voti della sfida | Champions a rischio per i rossoneri

Il Milan ha perso in casa del Sassuolo per 2-0 in una partita valida per la lotta alla qualificazione in Champions League. La sconfitta ha complicato la posizione dei rossoneri in classifica, mentre la Roma potrebbe ridurre il distacco in caso di vittoria contro la Fiorentina nella partita di lunedì. La sfida ha visto i padroni di casa ottenere una vittoria importante, mettendo in discussione le ambizioni europee del Milan.

Il Milan perde in casa del Sassuolo per 2-0 e mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League con la Roma che, in caso di vittoria contro la Fiorentina nella partita di lunedì si porterebbe a soli tre punti dai rossoneri. I voti di Sassuolo-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Gara che si mette subito male per gli uomini di Massimiliano Allegri che subiscono il gol di Domenico Berardi dopo pochi minuti, rimanendo poi in dieci uomini per il doppio giallo a Fikayo Tomori. A inizio ripresa arriva il gol di Laurentié che chiude i giochi con i rossoneri incapaci di pensare a qualche trama di gioco in grado di mettere in difficoltà i padroni di casa.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Sassuolo-Milan 2-0, i voti della sfida: Champions a rischio per i rossoneri Notizie correlate Pagelle Verona-Milan 0-1, i voti della sfida: Champions ipotecata dai rossoneriIl Milan ha battuto il Verona nella giornata numero 33 di Serie A con i rossoneri che fanno un salto decisivo per quello che riguarda la lotta per la... Leggi anche: Pagelle Milan-Udinese 0-3, i voti della sfida: crollo rossonero, Champions a rischio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Milan-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Saelemaekers fermato dalla traversa, Conceiçao fa ammattire Bartesaghi, Leao si accende a tratti, Pulisic e Boga non lasciano tracce; Udinese-Torino 2-0, le pagelle della partita di serie A; Genoa-Como 0-2, le pagelle: Diao croce e delizia, Douvikas sottovalutato; Serie A, Fiorentina-Sassuolo 0-0: Turati para tutto e rimanda la salvezza viola. Sassuolo-Milan 2-0: pagelle e tabellino del matchSASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40? Coulibaly), Muharemovi?, U. Garcia; Koné, Matic (dal 46? Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 59? Volpato), Nzola (dal 84? Pinamonti), Laurientè (dal ... canalesassuolo.it Sassuolo-Milan 2-0, le pagelle: Laurienté devastante, Berardi illumina, flop TomoriRisultato finale: Sassuolo-Milan 2-0 SASSUOLO Turati 6 - All’intervallo rientra negli spogliatoi con i guantoni puliti. Nella ripresa risponde. tuttomercatoweb.com Disfatta a Reggio Emilia. Il #Milan, in 10 per oltre un tempo, cade in casa del #Sassuolo. facebook