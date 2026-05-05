Prima dell’allenamento, il tecnico e i giocatori si sono riuniti per un confronto diretto a Milanello. La discussione è durata alcuni minuti e ha coinvolto vari componenti della rosa, senza dettagli sui contenuti specifici. La sessione si è svolta in un’atmosfera concentrata, mentre il club si prepara a una fase cruciale della stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai temi affrontati.

Mercato Milan: perché i rossoneri sono in vantaggio nella corsa a Leon Goretzka. Cosa farà la differenza per il suo arrivo in Serie A Mercato Roma: sliding door Pisilli! Poteva andare via a gennaio, il retroscena di Gasperini conferma tutto. Ecco cosa è successo Nico Paz Inter, lui il regalo scudetto? La situazione tra Como e Real Madrid Fabregas racconta: «Abbiamo iniziato questo percorso non da zero, ma da -10. Potrei restare al Como per 10 anni» Mercato Milan: perché i rossoneri sono in vantaggio nella corsa a Leon Goretzka. Cosa...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, confronto tra Allegri e la squadra prima dell’allenamento. Cosa si son detti, retroscena da Milanello!

Notizie correlate

Milan, pace fatta tra Leao e Pulisic: ecco cosa si sono detti ieri a MilanelloÈ già rientrato, in casa Milan, il 'caso' del momento, ovvero la discussione sorta tra Rafael Leao e Christian Pulisic durante e dopo la partita...

Neymar convocato con il Brasile ai Mondiali? Ancelotti telefona al presidente Lula, retroscena a sorpresa sul fuoriclasse del Santos. Cosa si son dettiMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Milan, Allegri: Con la società c'è sempre un confronto aperto. L'anno prossimo partiremo da una buona base; Milan-Juventus ai raggi X: chi parte favorito tra Allegri e Spalletti? Tutti i duelli ruolo per ruolo; Qual è la differenza tra PSG-Bayern Monaco e Milan-Juventus? La risposta di Allegri: Magari la prossima finisce 1-1; Allegri sulle differenze tra Milan-Juventus e PSG-Bayern: Questione di livello tecnico. In Serie A palla in campo un minuto e mezzo, in Champions oltre 3.

Milan, Allegri: confronto con la squadra per spronarlaNel VIDEO le ultime news sul Milan da Manuele Baiocchini. Prima dell'allenamento di oggi è stato programmato un confronto tra Allegri e la squadra sulla sconfitta contro il Sassuolo, sulla flessione p ... sport.sky.it

Adani punge Allegri: Non vedo molta differenza tra il suo Milan e quello di ConceiçaoLele Adani e la frecciatina a Massimiliano Allegri. Queste le parole del noto opinionista a Viva el Futbol. Adani azzarda un confronto tra il Milan di Conceicao e quello di ... milannews.it

38 milioni di flop, #Allegri non ha il sostituto di #Modric: chi scalpita adesso nel #Milan x.com

Più Milan nelle tue ricerche Google Ora puoi Con le “Fonti preferite” scegli le testate che vuoi vedere di più… e MilanNews è il punto di riferimento per ogni tifoso rossonero Aggiungici subito: https://www.google.com/preferences/sourceq=milan - facebook.com facebook