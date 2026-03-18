A Milanello è stata chiarita la discussione tra Rafael Leao e Christian Pulisic, avvenuta ieri. I due calciatori si sono confrontati dopo l’episodio avvenuto domenica sera all’Olimpico, durante e dopo la partita persa contro la Lazio. La situazione, che aveva attirato l’attenzione dei media, si è risolta con un confronto diretto tra i giocatori.

È già rientrato, in casa Milan, il 'caso' del momento, ovvero la discussione sorta tra Rafael Leao e Christian Pulisic durante e dopo la partita dello stadio 'Olimpico' di Roma persa poi 0-1 contro la Lazio. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ieri a Milanello è tornato il sereno tra i due compagni di squadra. Leao e Pulisic si sono chiariti, stringendosi la mano di fronte ai compagni, mettendosi definitivamente alle spalle una notte della quale avrebbero tutti fatto volentieri a meno. Adesso, in entrambi, prevale la voglia di ripartire e di tornare al gol. Sia il portoghese sia lo statunitense lo cercano con una certa insistenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, pace fatta tra Leao e Pulisic: ecco cosa si sono detti ieri a Milanello

Articoli correlati

Leao e Pulisic fanno pace: stretta di mano e scuse a Milanello. Cosa si sono dettiDopo le tensioni di domenica sera all’Olimpico, tra Rafa Leao e Christian Pulisic è tornato il sereno.

Milan: pace fatta tra Leao e PulisicDopo le tensioni emerse negli spogliatoi post-Lazio, l’AC Milan respira un’aria di riconciliazione.

Approfondimenti e contenuti su Milan pace fatta tra Leao e Pulisic...

Temi più discussi: Leao e Pulisic fanno pace: stretta di mano e scuse a Milanello. Cosa si sono detti; Leao, pace fatta con Pulisic davanti ai compagni. Ma dopo le bizze di Roma il Milan lo mette sul mercato; Abbiamo fatto il loro gioco. Adesso alziamo il livello: Chivu non si da pace dopo il ko nel derby e scuote l'Inter; Wanda Nara e Luciano Spalletti, il selfie insieme: pace fatta?.

Milan, pace fatta Leao-Pulisic: nel mirino c'è già la gara contro il TorinoPrima la stretta di mano. Poi l'allenamento. Pace fatta fra Rafael Leao e Christian Pulisic che ieri si sono messi alle spalle i dissapori emersi. tuttomercatoweb.com

Retroscena Milan, cosa è successo tra Pulisic e Leao prima dell’allenamentoMilano - Il Milan è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, match che riempito di delusione il mondo rossonero dopo il pieno di euforia post derby e il barlume ... corrieredellosport.it

Rafa #Leao resterà o no al AC Milan l'anno venturo È bastato uno scivolone per rimettere tutto in discussione! Leggete tutto nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook

#Calciomercato @acmilan, #Tare a cena con l’agente di #Retegui: è lui il favorito per l’attacco - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com