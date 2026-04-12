Il Milan si trova in una posizione difficile dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese, che mettono in discussione la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra ha ottenuto una media punti che, in passato, avrebbe richiesto un miglioramento per mantenere vive le speranze. Le prossime partite diventeranno decisive per il cammino dei rossoneri verso l’obiettivo internazionale.

Il Milan cade malamente contro l'Udinese: tre a zero secco inferto dai bianconeri a San Siro. I ragazzi di Massimiliano Allegri non scesi in campo giocando malissimo in entrambe le fasi e non riuscendo a sfruttare i possibili vantaggi dal cambio modulo con il 4-3-3 che ha portato solo a un'instabilità difensiva mai vista in stagione. Massimiliano Allegri ha suonato l'allarme nel post partita: "Quando sei in cima, sei nel finale di stagione, e perdi l’obiettivo scudetto dopo hai un momento di rilassamento. Sono sicuro che i ragazzi reagiranno, reagiremo tutti, e questa sconfitta ci fa capire che il posto Champions League è a rischio".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Champions League a rischio”. La media punti del passato parla: ecco cosa serve al Milan

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Il Milan di Allegri ha una media punti da scudetto: numeri a confronto con il passatoL'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola propone un'interessante analisi sulla stagione del Milan.