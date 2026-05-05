Il Milan sta vivendo una stagione difficile in attacco, con un totale di 48 gol segnati finora. Per trovare numeri simili bisogna risalire a circa dieci stagioni fa. La squadra fatica a trovare la rete con continuità e questa situazione sta creando problemi all'allenatore, che deve affrontare molte difficoltà in fase offensiva. La mancanza di gol sta influenzando il rendimento complessivo del club in campionato.

Siamo nelle fasi finali della stagione del Milan: i rossoneri devono conquistare ancora 6 punti per avere la certezza di giocare la prossima stagione la Champions League. Un passaggio fondamentale per il presente e il futuro del club, che potrebbe incidere sulle mosse di mercato e non solo. La squadra di Massimiliano Allegri sta facendo molta fatica a conquistare punti nelle ultime giornate di campionato. Il doppio KO contro Sassuolo e Udinese (in cui il Milan non ha segnato e ha subito 5 gol), ha fatto suonare l'allarme in casa dei rossoneri, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. Allegri non riesce a trovare gol in generale e soprattutto dalle sue punte che stanno facendo tanta, tanta fatica nel suo 3-5-2.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, attacco da incubo: numeri così bassi non si vedono da 10 stagioni. Quanta fatica per Allegri

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