Da oltre 600 giorni le punte della squadra di calcio locale non segnano un gol. La squadra ha subito recentemente un attacco senza un trascinatore evidente in campo, e i numeri mostrano una serie di partite senza vittorie o segnature decisive. La situazione si è protratta nel tempo, creando preoccupazione tra i tifosi e analisti sportivi. La mancanza di reti degli attaccanti rappresenta un problema che dura ormai più di un anno e mezzo.

Un dato che fa quasi impressione a leggerlo: se si sommano assieme i periodi di astinenza si superano i 600 giorni. La somma, ovviamente, è gravata dal periodo lontano dai campi di Santiago Gimenez, fermo ai box per ben 4 lunghi mesi e che non segna dal lontano 9 maggio 2025, giorno in cui fece doppietta al Bologna. Allo stesso tempo, però, questi 600 giorni di digiuno sono un'ulteriore conferma della difficoltà dell'attacco rossonero. In avanti, il diavolo non ha un vero e proprio bomber come, per esempio, ha il Napoli: gli azzurri, infatti, sono riusciti a portare Hojlund in squadra, giocatore seguito precedentemente anche dal Milan, mentre i rossoneri ricadevano in Christopher Nkunku, pagato ben 37 milioni più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, numeri da incubo: oltre 600 giorni di digiuno e un attacco senza trascinatori

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