Il Milan sta attraversando un momento difficile in campionato, con un girone di ritorno che finora si è rivelato complicato. La squadra non segna da due mesi e nelle ultime partite ha ottenuto pochi punti. Se si analizza solo questa fase, sembra difficile che possa qualificarsi per la Conference League. La situazione attuale solleva molte preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Milan di Massimiliano Allegri è terzo in classifica in Serie A, con 67 punti in 35 giornate e sta lottando per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. Il suo girone di ritorno, però, è davvero un incubo e se prendessimo in esame soltanto i risultati dalla 20esima giornata in poi, il Diavolo di Allegri sarebbe nono in graduatoria! Nel girone di ritorno del campionato, infatti, il Milan ha totalizzato appena 25 punti in 16 giornate, perdendone per strada, dunque, ben 23. I rossoneri ne hanno fatti 12 meno dell'Inter, 6 meno del Napoli, 4 di Juventus e Como, 3 della Roma, 2 dell'Atalanta, uno di Sassuolo e Lazio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Crisi Milan, girone di ritorno da incubo e l’attacco non segna da due mesi

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