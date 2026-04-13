Milan trema la Champions | Allegri rivede i fantasmi del 2024 e prepara la rivoluzione tattica

Il Milan di questa stagione sta attraversando un momento difficile, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, l’ultima delle quali contro l’Udinese allo stadio di casa. L’allenatore ha iniziato a rivedere le strategie tattiche per cercare di invertire la rotta e affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione. La squadra si prepara a rimettersi in carreggiata, concentrandosi sugli aspetti tecnici e sulle correzioni da apportare in vista delle prossime partite di Champions.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato la situazione del Milan di Massimiliano Allegri, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, quattro nelle ultime sette. Una caduta libera preoccupante per una squadra che ha conservato il margine 'di sicurezza' sul quinto posto (5 punti), ma dimezzandolo rispetto a qualche settimana fa. Dal sogno Scudetto all'incubo di perdere la qualificazione in Champions League, il Milan vede i fantasmi. Il gruppo, per il 'CorSera', va "riprogrammato mentalmente" al fine di ritrovare le motivazioni e completare la missione nelle sei partite che rimangono da qui fino al termine della stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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