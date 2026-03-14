Milan-Lazio | Allegri punta su tattica e punti persi

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 12:53, il tecnico del Milan ha annunciato che la formazione si concentrerà su una strategia tattica specifica per affrontare la Lazio. Allegri ha inoltre dichiarato che il club intende recuperare punti in classifica e migliorare le prestazioni nelle prossime partite. La partita tra Milan e Lazio è fissata per il fine settimana e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 12:53, Massimiliano Allegri si prepara a illustrare la strategia del Milan per lo scontro imminente contro la Lazio. L’allenatore rossonero affronta le domande dei giornalisti con un approccio pragmatico, sottolineando che la rimonta dello scudetto dipende esclusivamente dalla capacità di vincere e dalle eventuali perdite dell’Inter. La situazione è chiara: servono vittorie consecutive e punti persi dall’avversario diretto per sperare in una corsa al titolo. L’assenza di Rabiot per squalifica impone modifiche tattiche immediate, con Ricci o Jashari pronti a coprire il vuoto in mediana. Nonostante la mancanza di... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan-Lazio: Allegri punta su tattica e punti persi Articoli correlati Milan, Capello: “Punti persi con le piccole? Ecco cosa può fare Allegri…”Il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo nella giornata di domani, domenica 28 dicembre, sperando di chiudere l'anno calcistico con una... Pressing uomo su uomo? Contro il Milan non funziona: la tattica di AllegriAnche contro il Bologna Allegri ha dimostrato di avere trovato la chiave per mettere in difficoltà allenatori come Italiano e Gasperini: ci avevate... Milan-Lazio 1-0: gol e highlights | Serie A Tutto quello che riguarda Milan Lazio Allegri punta su tattica e... Temi più discussi: Lazio-Milan, Allegri può lanciare Estupinan dal primo minuto. De Winter confermato in difesa; Lazio-Milan, le probabili formazioni di Sarri e Allegri; Il sostituto di Rabiot, Estupinan e Gimenez: i dubbi e le novità di Allegri per Lazio-Milan; Lazio-Milan, Allegri tra gli ultimi punti Champions e il sogno Scudetto. I pronostici di Netwin. Milan, Allegri non vuole più rinunciare al rossonero: confermato contro la LazioIl Milan prepara la gara di domani contro la Lazio. Allegri punta a confermare una delle sue pedine, visto l'ottimo stato di forma. spaziomilan.it Lazio-Milan, Allegri non si nasconde su Pulisic: Motivo di discussione, poi sulla rimonta ScudettoPoco più di 24 ore al ritorno in campo del Milan. I rossoneri vogliono dare continuità al successo nel derby, andando a caccia dei tre punti anche contro la Lazio. Il Diavolo non vuole smettere di sog ... spaziomilan.it 50mila all'Olimpico per Lazio-Milan #lazio #milan #seriea #ocwsport - facebook.com facebook