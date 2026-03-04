Colleferro Venerdì 6 Marzo in Aula Consiliare importante incontro pubblico sul tema La forza dei genitori per lo sport – La loro voce conta! Partnership Genitori–Allenatori
Venerdì 6 marzo alle 17 si terrà nella Sala Consiliare di Palazzo Morandi a Colleferro un incontro pubblico dedicato al tema “La forza dei genitori per lo sport – La loro voce conta! Partnership Genitori–Allenatori”. L’evento coinvolge rappresentanti delle famiglie e degli allenatori, che discuteranno insieme delle collaborazioni nel mondo dello sport locale. L’appuntamento è aperto a tutti coloro interessati a partecipare e ascoltare le loro opinioni.
Venerdì 6 Marzo alle ore 17 nella Sala Consiliare di Palazzo Morandi a Colleferro avrà luogo un interessante
