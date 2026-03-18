A Vicopisano si avvicina la 37ª edizione della Staffetta di Primavera, l’evento di podismo toscano programmato per sabato 21 marzo. La manifestazione coinvolge squadre di runners che si preparano a scendere in campo per questa tradizionale gara che ogni anno richiama numerosi partecipanti. Le iscrizioni sono aperte e l’organizzazione sta ultimando i dettagli per la giornata di gara.

Vicopisano, 18 marzo 2026 – Il calendario del podismo toscano propone uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione: la 37ª Staffetta di Primavera, in programma sabato 21 marzo a Vicopisano. La gara, organizzata dal GS Le Sbarre con il patrocinio del Comune di Vicopisano, si svolgerà con partenza e arrivo dal giardino del Circolo Ortaccio. La formula resta quella collaudata e spettacolare della staffetta composta da tre frazioni di 3,7 chilometri, un format che negli anni ha saputo conquistare squadre e società di tutta la regione. Il percorso, suggestivo e tecnico al tempo stesso, si sviluppa tra le strade del borgo e nei tratti che costeggiano le mura cittadine, alternando salite e discese anche impegnative, elementi che rendono la gara vivace e selettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Staffetta di Primavera a Vicopisano, si scaldano i motori per la 37esima edizione

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