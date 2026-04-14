Mentre nel circuito ATP è in corso il torneo di Barcellona, a Roma si preparano i prossimi Internazionali BNL d’Italia. La Federtennis ha fissato tre obiettivi principali per questa manifestazione, che si svolgerà tra i campi della capitale italiana. Gli atleti e gli organizzatori si stanno concentrando sulle sfide e le strategie per questa edizione, che promette di attirare numerosi appassionati e protagonisti di alto livello.

Mentre nel circuito tennistico è iniziato il torneo Atp 500 di Barcelona, a Roma si scaldano i motori per gli attesissimi Internazionali Bnl d'Italia. È partito quindi il conto alla rovescia per la manifestazione sportiva, aperta dal 28 aprile al 17 maggio al Foro italico della Capitale, su cui quest'anno la federazione punta per raggiungere tre grandi obiettivi: superare i 400mila ticket venduti, scavallare il miliardo di euro di impatto economico e, per il presidente della Federtennis Binaghi, anche per "provare a vincere il singolare maschile". Tutta la città sarà coinvolta: oltre ai campi di allenamento a ridosso del Tevere e a quello in piazza del Popolo, sono previsti luoghi dedicati agli Internazionali in tutti i Municipi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tennis, si scaldano i motori degli Internazionali d'Italia. I tre obiettivi della Federtennis

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