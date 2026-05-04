Allarme acido trifluoroacetico nell' acqua di 10 Comuni del Milanese i sindaci | Accerteremo le responsabilità

Nelle acque di dieci Comuni tra l'hinterland di Milano e la Brianza sono state riscontrate concentrazioni di acido trifluoroacetico (Tfa) superiori ai limiti previsti dalla legge. I sindaci delle zone coinvolte hanno annunciato che procederanno con verifiche per individuare le fonti dell'inquinamento e stabilire eventuali responsabilità. La scoperta riguarda campioni prelevati dai sistemi di approvvigionamento idrico, che ora saranno oggetto di approfondimenti ufficiali.

Nelle acque di dieci Comuni tra l'hinterland di Milano e la Brianza sono state trovate concentrazioni di acido trifluoroacetico (Tfa) sopra i limiti di legge. Limiti che entreranno in vigore a partire da gennaio 2027. Ed è proprio su questo dettaglio che si concentra una nota diffusa.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Responsabilità erariale, la riforma del 2026 riscrive le regole: più certezze per Comuni e sindaciLa responsabilità erariale è uno dei cardini della tutela delle finanze pubbliche: chi gestisce risorse collettive risponde personalmente dei danni... Allarme Mare Libero aps: "Con le fusioni tra comuni più concessioni e solo il 10% di spiagge libere"La possibile fusione tra comuni costieri abruzzesi, a cominciare da quella di Pescara e Montesilvano (città costiere) con Spoltore, potrebbe avere un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Allarme acido trifluoroacetico nell'acqua di 10 Comuni del Milanese, i sindaci: Accerteremo le responsabilitàNelle acque di dieci Comuni tra l'hinterland di Milano e la Brianza sono state trovate concentrazioni di acido trifluoroacetico (Tfa) sopra i limiti di legge. Limiti che entreranno in vigore a partire ... milanotoday.it Paullo, allarme nella piscina comunale: malore per sette persone. Troppo cloro nell’acquaSul posto sono giunti i soccorritori del 118 con tre ambulanze e due auto mediche, insieme ai vigili del fuoco del nucleo Nbcr con il supporto di un mezzo del distaccamento di piazzale Cuoco. Quattro ... ilgiorno.it