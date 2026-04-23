Rischio di aperture indiscriminate nell' area a maggiore presenza di centri commerciali l' allarme di Cna Abruzzo
Cna Abruzzo ha espresso preoccupazione riguardo alle possibili aperture incontrollate di nuovi centri commerciali nella zona con maggiore presenza di negozi di grandi dimensioni. La Confederazione segue con attenzione le discussioni sulla regolamentazione della grande distribuzione organizzata (Gdo) in regione, evidenziando il rischio di un’espansione senza restrizioni. La preoccupazione riguarda principalmente l’impatto che queste decisioni potrebbero avere sul territorio locale.
“Cna Abruzzo segue con grande attenzione e forte preoccupazione il dibattito in corso sulla pianificazione della grande distribuzione organizzata (Gdo) in regione. L’assenza, a distanza di anni, di un piano regionale del commercio aggiornato espone l’Abruzzo a un rischio concreto: quello di una.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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