Microchip gratuito per cani | due giornate con Ats alle Due Torri

Nei giorni 22 e 23 maggio, presso l’area delle Due Torri a Stezzano, si svolgerà un’iniziativa promossa dall’Ats per l’applicazione e la registrazione gratuita del microchip sui cani. L’evento prevede la presenza di veterinari disponibili per effettuare i controlli e fornire consigli e informazioni ai proprietari degli animali. La partecipazione avviene su prenotazione e non comporta costi aggiuntivi.

L’INIZIATIVA. Il 22 e 23 maggio a Stezzano applicazione e registrazione senza costi su prenotazione: veterinari a disposizione anche per consigli e informazioni ai proprietari. Venerdì 22 e sabato 23 maggio, dalle 9.30 alle 16 al centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano, i Veterinari di Ats Bergamo, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari di Bergamo, applicheranno gratuitamente il microchip ai cani. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione inquadrando il QR code. Le applicazioni verranno effettuate in un’area esterna attrezzata, situata nel parcheggio di fronte all’ingresso Nord del centro commerciale....🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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