Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello 1° e 8 marzo | due giornate a ingresso gratuito

Il 1° marzo, la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale del Bargello, il Museo delle Cappelle Medicee e il Complesso di Orsanmichele saranno aperti gratuitamente, in occasione della #domenicalmuseo promossa dal Ministero della Cultura. La stessa iniziativa si ripeterà l’8 marzo, permettendo ai visitatori di accedere senza costi ai principali musei cittadini in due giornate consecutive.

Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello: il 1° e l'8 marzo si entra gratisFirenze, 26 febbraio 2026 – Marzo si apre riservando due occasioni speciali per visitare la Galleria dell’Accademia e Musei del Bargello.

Restaurato il Trittico di Spinello Aretino: in mostra alla Galleria dell'Accademia di Firenze; Trittico di Spinello Aretino restaurato alla Galleria dell'Accademia; Sette musei, una visione: la rivoluzione di Accademia e Bargello. Parla la direttrice Andreina Contessa.

Torna a splendere il trittico di Spinello Aretino: restaurata l'opera nella Galleria dell'AccademiaSpinello di Luca, noto come Spinello Aretino in quanto originario di Arezzo, fu tra i protagonisti della pittura toscana tra la fine del Trecento e i primi anni del Quattrocento. Realizzò tavole ... 055firenze.it

Sandro Botticelli. Madonna col Bambino San Giovanni Battista e due Angeli Galleria dell'Accademia Firenze x.com