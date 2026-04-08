Due cani smarriti sono stati restituiti ai loro proprietari grazie all’intervento della Polizia Locale, che ha agito su segnalazione dell’ASP in via Vinicio Cortese. Entrambi i cani avevano il microchip identificativo, che ha facilitato le operazioni di riconsegna. L’intervento è avvenuto senza incidenti, permettendo ai proprietari di riabbracciare i loro animali.

La Polizia Locale ha permesso a due cani smarriti di ricongiungersi con il proprietario. L’intervento è avvenuto dopo la segnalazione dell’ASP in via Vinicio Cortese. Gli animali vagavano nell’area verde che circonda gli uffici amministrativi della struttura sanitaria. Il nucleo di Polizia Ambientale è intervenuto con rapidità, mettendo a disposizione strumenti tecnologici specifici per la lettura dei microchip. Grazie a questa attrezzatura, gli agenti hanno individuato immediatamente l’identità del possessore. Dopo averlo contattato, i due animali sono stati consegnati sani e salvi, restituendo la serenità alla famiglia. Oltre il traffico: l’efficacia del servizio ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Microchip e prontezza: così due cani smarriti tornano a casa

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