UE | 31 termini carne vietati ai prodotti vegetali

L’Unione Europea ha approvato una nuova normativa il 5 marzo 2026, che vieta l’uso di 31 termini legati alla carne nelle etichette dei prodotti vegetali. Questa decisione coinvolge diversi termini comunemente associati a prodotti di origine animale e si applica alle etichette di alimenti di origine vegetale. La misura interessa tutte le aziende che producono e commercializzano prodotti senza componenti animali all’interno del mercato europeo.

Nel cuore dell'Unione Europea, il 5 marzo 2026 ha segnato una svolta legislativa che ridisegna le regole del gioco alimentare: trenta e uno termini legati alla carne sono stati ufficialmente banditi dall'etichettatura dei prodotti vegetali. Questa decisione, frutto di negoziati trilaterali tra Parlamento Europeo e Consiglio, stabilisce un confine netto tra i nomi riservati esclusivamente ai prodotti zootecnici e quelli permessi per le alternative a base vegetale. L'accordo prevede un periodo di transizione di tre anni per permettere alle aziende di adeguare i loro imballaggi e scorte, con i dettagli tecnici da finalizzare il 13 marzo 2026 prima del voto finale in plenaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Follie woke della UE: no ai termini “marito e moglie”, “uomo” e “patria”di Massimo Balsamo – Come raccontato da Francesco Giubilei sul Giornale oggi in edicola, Bruxelles ha inviato un documento al governo del Kosovo che...

Social vietati ai minori: la stretta dell’Australia e le proposte Ue. Ma l’Italia non si muove per paura di TrumpSe l’Italia volesse una relazione speciale con gli Stati Uniti di Donald Trump, quali ne sarebbero i costi? E le opportunità? La vicenda che segue...

Approfondimenti e contenuti su termini carne.

Temi più discussi: L’hamburger potrà continuare a essere vegano, ma la bistecca è solo di carne: la decisione a metà della Ue sul meat sounding; UE: no a bistecca vegetale, sì a veggie burger. Ecco cosa cambia; UE approvato divieto parziale sui nomi dei prodotti vegetali: sì a burger e salsiccia ma no a bacon e bistecca; Divieto quasi totale del meat sounding: si salva il burger vegano (ma non la bistecca).

Le parole proibite dall’UE per definire i prodotti plant-basedL'Unione Europea mette al bando 31 termini che non potranno essere più usati per indentificare prodotti a base vegetale: bistecca no, hamburger sì. dissapore.com

L’UE trova un compromesso sulle denominazioni dei prodotti vegetali: vietati 31 nomi legati alla carne. Consentiti burger, salsiccia e nuggetL'UE approva una soluzione di compromesso per i nomi dei prodotti vegetali: bandite 31 denominazioni carnee, ma non burger e salsicce ... ilfattoalimentare.it

L’accordo di Trilogo tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo introduce lo stop all’uso di termini come “carne” e “bistecca” per prodotti non di origine animale. Coldiretti Campania accoglie positivamente la decisione: «Più trasparenza per i consumat - facebook.com facebook