Michelle Comi diffida Le Iene ma il servizio va in onda lo stesso | Così creava casi finti per fare hype

Michelle Comi ha inviato una diffida alle Iene per impedire la trasmissione di un servizio realizzato da Gaston Zama, in cui si sostiene che siano stati creati casi finti per attirare l’attenzione. Nonostante la richiesta, il servizio è andato in onda ugualmente. La diffida si basa sulle accuse di aver falsificato situazioni al fine di generare maggiore interesse mediatico.

Michelle Comi ha provato a impedire la messa in onda del servizio di Gaston Zama che smaschera i piani studiati a tavolino per fare hype. Dalla messinscena della macchina imbrattata dai meridionali alla beneficenza sospetta in Senegal: ecco come avrebbe costruito i casi mediatici degli ultimi anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Michelle Comi for Africa - La Zanzara 28.10.2025

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