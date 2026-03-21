La CIA Puglia ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza riguardo ai prezzi del gasolio, dei concimi e dei fertilizzanti. L'organizzazione ha segnalato possibili irregolarità nelle tariffe applicate, evidenziando le variazioni di mercato e le pratiche commerciali nel settore agricolo. Nessuna ulteriore informazione sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle accuse viene fornita nel comunicato.

CIA Agricoltori Italiani di Puglia, al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, ha presentato un esposto per denunciare le manovre speculative, operanti già dalle ore immediatamente successive all’inizio dei bombardamenti sull’Iran, che hanno generato gli aumenti ingiustificati di fitofarmaci, concimi e gasolio agricolo, con pesanti danni economici per le aziende agricole pugliesi. Nell’esposto, materialmente presentato da Gennaro Sicolo in qualità di presidente regionale dell’organizzazione, CIA Puglia denuncia le condotte scorrette a danno delle imprese del comparto primario pugliese, frutto di “evidenti speculazioni”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Prezzi di gasolio, concimi, fertilizzanti: CIA Puglia presenta esposto alla Finanza

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