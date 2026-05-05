Un episodio di cronaca ha coinvolto un noto editorialista, il quale ha riferito che il suo cane, chiamato Osso, è stato ucciso da un branco di lupi. L’evento si è verificato recentemente, e l’autore ha espresso il desiderio di aver visto il cane invecchiare. L’incidente ha attirato l’attenzione sui confronti tra attività umane e presenza di predatori selvatici nella zona.

Tragedia per Michele Serra. Osso, il cane dell’editorialista di Repubblica, è stato sbranato da un branco di lupi. Il giornalista lo aveva salvato anni fa dall'abbandono ed era diventato protagonista della sua letteratura. Ma purtroppo la sua vita è stata stroncata da una violenza inaudita, seppur animalesca. Così Michele Serra si è lasciato andare a una profonda riflessione sul senso di vivere in quota - in montagna, s'intende -, condivisa nella sua newsletter sul Post. Dopo un iniziale impulso di abbandonare quella terra "esigente", il giornalista ha deciso di rimanere, trasformando però il proprio lutto in un appello pubblico per una gestione più pragmatica e sicura della convivenza tra uomo e predatori.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Michele Serra, il suo cane Osso sbranato dai lupi: "Avrei voluto vederlo invecchiare"

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