Michele Serra il cane Osso sbranato dai lupi | Un dolore fisico servono interventi

Un cane è stato ucciso da un branco di lupi vicino a un'abitazione sull’Appennino piacentino. Il proprietario, un giornalista e scrittore, ha descritto il dolore fisico causato dalla perdita del suo animale domestico e ha evidenziato la necessità di interventi per affrontare il problema. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di lupi in aree abitate e sulla gestione di tali situazioni.

Il giornalista e scrittore Michele Serra ha raccontato con dolore la perdita del proprio cane Osso, sbranato da un branco di lupi a poca distanza dalla sua abitazione, sull’Appennino piacentino. La tragedia si è consumata in pochi istanti. Osso si trovava vicino alla casa quando si è allontanato verso un campo di erba medica. Lì ha incontrato il branco. L’attacco è stato fulmineo, senza possibilità di fuga. Serra ha ricordato che il cane era già scampato a un episodio simile due anni prima, ma questa volta non c’è stato nulla da fare. La scoperta lo ha profondamente scosso, lasciandolo con una sensazione difficile da spiegare: "Mi sento come uno che ha pagato un tributo alla natura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Michele Serra, il cane Osso sbranato dai lupi: "Un dolore fisico, servono interventi" Notizie correlate Leggi anche: Michele Serra e il "dolore fisico" per la morte del suo cane Osso, "sbranato dai lupi, seppellito in giardino" Michele Serra e il cane Osso sbranato dai lupiMichele Serra racconta oggi su Repubblica la morte del suo cane Osso, un segugio di 7 anni sbranato dai lupi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Michele Serra: Che strazio, il mio cane Osso sbranato dai lupi in Val Tidone; Sbranato dai lupi Osso, il cane di Michele Serra; Il cane di Michele Serra sbranato dai lupi. Mi sento come uno che ha pagato un tributo alla natura. Servono interventi; Michele Serra e il dolore fisico per la morte del suo cane Osso, sbranato dai lupi, seppellito in giardino. Il cane Osso di Michele Serra ucciso dai lupi. Lo scrittore: Fino a quanti esemplari questo territorio può reggere?Il giornalista Michele Serra ha raccontato nella sua newsletter di aver perso Otto, il suo cane da caccia, sbranato da un branco di lupi ... fanpage.it Sbranato dai lupi Osso, il cane di Michele SerraL’episodio in Valtidone, il dolore del giornalista e opinionista per il cane protagonista di una pubblicazione ... ilpiacenza.it Il cane di Michele Serra sbranato dai lupi: “Così non si può andare avanti” https://www.ladige.it/montagna/2026/05/05/il-cane-di-michele-serra-sbranato-dai-lupi-cosi-non-si-puo-andare-avanti-1.4356067 - facebook.com facebook Il cane di Michele Serra sbranato dai lupi. Il giornalista: «Che dolore. Non si può vivere barricati, servono più tutele» x.com