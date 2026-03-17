Giancarlo Magalli ha dichiarato di non aver mai sentito nominare un figlio segreto di Raffaella Carrà e ha espresso sorpresa riguardo all'adozione, definendola un’operazione complessa che non si aspetterebbe dalla showgirl. La notizia di un presunto figlio nascosto di Carrà è stata riportata dal Corriere della Sera e, tre anni fa, anche dalla giornalista Adriana Panieri nel suo libro.

Raffaella Carrà, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera e tre anni fa anche dalla giornalista Adriana Panieri nel libro “Raffaella Carrà. La ragazza perfetta”, aveva un figlio adottivo segreto. L’uomo in questione è l’ex collaboratore Gian Luca Pelloni Bulzoni, designato come unico erede. La Fondazione ha confermato la notizia: “L’adozione è finalizzata per proseguire le attività dell’artista”. L’amico e collega di sempre Giancarlo Magalli, intercettato da Il Messaggero, ha dichiarato: “Il figlio segreto di Raffaella? Mai sentito nominare. Ho saputo del fatto come tutti, leggendo. E il mio telefono per tutto il pomeriggio non ha smesso di squillare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giancarlo Magalli: “Il figlio segreto di Raffaella Carrà? Mai sentito nominare. L’adozione è la cosa che mi stupisce di più perché è un’impresa complicata e non è da lei”

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