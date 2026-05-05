Si chiude con un concerto che guarda alla storia e al futuro la 103ª stagione " Micat in Vertice " dell’ Accademia Musicale Chigiana. Venerdì 8 alle 21, il Teatro dei Rozzi ospita l’ultimo appuntamento del cartellone con l’ Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta, affiancato dai solisti Emilio Cecchini e Umberto Codecà. Un finale che non è solo una chiusura, ma una sintesi coerente dell’identità della stagione: mettere in dialogo repertori, epoche e percorsi artistici, mantenendo uno sguardo aperto sulla contemporaneità. Non è un caso che sul podio ci sia proprio Ceretta, uno dei talenti formatisi alla Chigiana, oggi direttore musicale dell’Ort e presenza sempre più richiesta nei circuiti sinfonici internazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Micat in Vertice. Ceretta e l’Ort, atto conclusivo

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