Il maestro Diego Ceretta dirige l’Ort

L’orchestra della Toscana, diretta dal maestro Diego Ceretta (nella foto) e il clarinettista Kevin Spagnolo come solista saranno i protagonisti del prossimo concerto della stagione del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, in programma domani alle 21 al palazzo delle Esposizioni di Empoli. Ad aprire la serata sarà l’ouverture "La bella Melusina" di Mendelssohn (1833), ispirata alla leggenda della misteriosa creatura delle acque sospesa tra dimensione umana e soprannaturale. Mendelssohn ne suggerisce la vicenda attraverso un’orchestrazione fluida e luminosa: fin dalle prime battute l’acqua sembra incresparsi nel suono, creando un’atmosfera fiabesca e sospesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

