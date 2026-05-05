Durante una gara a Miami, il pilota ha effettuato una rotazione di 360 gradi per evitare un ostacolo sulla pista, senza impattare contro il muro. La manovra ha attirato l’attenzione perché ha ricordato le tecniche di guida tipiche del rally. In quell'occasione, il pilota ha mostrato abilità nel controllare la vettura durante una manovra improvvisa, evitando danni alla monoposto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Verstappen a evitare il muro dopo la rotazione?. Perché la manovra di Max ha ricordato uno stile da rally?. Chi ha causato il cambio di posizione in classifica dopo la gara?. Cosa ha reso così difficile la guida con le gomme dure?.? In Breve Verstappen supera Alex Albon e Carlos Sainz dopo la manovra correttiva.. Charles Leclerc riceve una penalità di 20 secondi per contatto con i cordoli.. Verstappen subisce una sanzione di 5 secondi per aver tagliato la linea bianca.. Il pilota scherza sul rally citando il passato del padre Jos.. Max Verstappen ha salvato la sua corsa al Gran Premio di Miami dopo una rotazione completa della vettura al secondo tornante, ottenendo il quinto posto finale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miami, Verstappen evita il muro con un 360: ‘Potrei fare rally

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