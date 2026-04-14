Jos Verstappen | Max dovrebbe esplorare il rally in un periodo di incertezze in F1

Il padre di un pilota di Formula 1 ha suggerito che il figlio dovrebbe considerare di provare il rally, considerando il momento di incertezza che sta attraversando nel suo percorso in Formula 1. La proposta arriva da un ex pilota, che ha espresso questa opinione pubblicamente, senza aggiungere ulteriori commenti o motivazioni. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti difficoltà e cambiamenti nel mondo delle corse su strada.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jos Verstappen ha recentemente risposto alle critiche di suo figlio Max riguardo al mondo del rally, invitandolo a vivere l’esperienza prima di esprimere giudizi. Max, noto per il suo dominio in Formula 1, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza di questo sport, ma Jos, che ha alle spalle anni di esperienza nel rally, sta cercando di convincere Max a considerarlo in modo diverso. In un’intervista con Formule 1 Magazine, Jos ha parlato dell’atteggiamento di suo figlio: “Max è un po’ troppo critico nei confronti del rally.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Jos Verstappen: Max dovrebbe esplorare il rally in un periodo di incertezze in F1. Jos Verstappen: "Il futuro di Max? Credo continuerà a correre"Jos Verstappen rompe il silenzio sul futuro del figlio Max, cercando di stabilizzare un ambiente Red Bull scosso dall'ufficialità dell'addio di... F1, Max Verstappen critico: “Non si riesce a sorpassare come si deve, non dovrebbe essere così”Si è concluso con la vittoria di Andrea Kimi Antonelli il Gran Premio del Giappone 2026, terzo appuntamento del Mondiale F1.