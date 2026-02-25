La denuncia dell'assessore Luca Blasi | Fascisti mi hanno minacciato a casa

L'assessore alla Cultura del III Municipio di Roma Luca Blasi ha denunciato un episodio di minacce. "Fascisti hanno attaccato un adesivo di Forza Nuova alla porta di casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

La bimba in grembo muore 5 giorni dopo l’ecografia in ospedale, madre denuncia: “Mi hanno detto stai zitta”

“Mi hanno detto di suicidarmi, mi hanno minacciato”, lo sciatore freestyle Kenworthy denuncia odio social dopo un suo post contro l’ICE

Temi più discussi: Consiglio comunale, Mugnano e Fontignano con problemi di sicurezza stradale: la denuncia e gli interventi; La denuncia dei medici: Software bloccato; Palermo, la modifica dell'addizionale Irpef slitta al 15 aprile: l'assessore Alaimo punta sul recupero del disavanzo; Screzi nella maggioranza, l'opposizione attacca: No a regolamento di conti personali.

Scoppia il caso Ara del Bo’ Vecchio: Crediti comunali mai recuperati. La denuncia dell’assessore DazziDenuncia ostruzionismo su morosità storiche e sfratti mai eseguiti l’assessore a urbanistica e ambiente di Fosdinovo Guido Dazzi. Il caso è quello dell’Ara del Bo’ Vecchio. Il diritto di cronaca e ... lanazione.it

Scontro sui fondi sportivi, Pais attacca: «L’Assessore Portas ammette lo scippo a Sassari»«Le parole dell’assessore regionale allo Sport Ilaria Portas, che avrebbero dovuto smentire la mia denuncia, non fanno altro che confermarla punto per punto». algheroeco.com

Oggi a #Roma hanno provato a intimidire il nostro caro amico e compagno Luca Blasi. A lui e alla sua famiglia, come stanno facendo in tanti in queste ore, va tutta la mia vicinanza e solidarietà. Mentre pranzava a casa con i figli appena rientrati da scuola, qua x.com

Giovedì 19 febbraio conferenza stampa del Movimento "No Kings Italia - Contro i Re e le loro guerre". Annunciati i primi dettagli della mobilitazione internazionale "Together", indetta il 28 marzo a Roma. I servizi con Antonio Pio Lancellotti e Luca Blasi. - facebook.com facebook