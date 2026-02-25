La denuncia dell'assessore Luca Blasi | Fascisti mi hanno minacciato a casa

Da fanpage.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore alla Cultura del III Municipio di Roma Luca Blasi ha denunciato un episodio di minacce. "Fascisti hanno attaccato un adesivo di Forza Nuova alla porta di casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

