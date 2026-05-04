Ranucci dopo le parole su Nordio e il caso Minetti | Mi copro il capo di cenere ma ho detto ‘Stiamo verificando una notizia’

Dopo una settimana di polemiche, Sigfrido Ranucci è intervenuto in diretta televisiva per commentare le sue dichiarazioni recenti sul ministro e sul caso Minetti. Ha precisato di aver usato l’espressione “Stiamo verificando una notizia” e ha aggiunto di sentirsi come se si coprisse il capo di cenere. La discussione era nata dalle sue parole su Nordio e le indagini in corso.

Dopo una settimana di polemiche, Sigfrido Ranucci è intervenuto nel corso della puntata di ieri sera di ‘ Report ‘, su Rai3, per spiegare il suo punto di vista dopo le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio e sul caso Minetti, di cui il conduttore aveva parlato durante un intervento alla trasmissione ‘È sempre Cartabianca’ su Rete4. “ Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata, ecco che cosa ho detto: ‘Siamo sulle tracce di una testimonianza raccolta in queste ore dove una fonte ci ha detto di aver visto Nordio i primi giorni di marzo in Uruguay e di averlo visto nel ranch di Cipriani. Stiamo verificando una pista e quindi la prendiamo con il beneficio dell’inventario’.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ranucci dopo le parole su Nordio e il caso Minetti: “Mi copro il capo di cenere, ma ho detto ‘Stiamo verificando una notizia’” Notizie correlate Caso Minetti, Ranucci fa dietrofront: "Mi copro capo di cenere, ma..."Dopo il caso esploso a Cartabianca, trasmissione di Rete4 condotta da Bianca Berlinguer, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci fa dietrofront. “Mi copro il capo di cenere, ma…”: le finte scuse di Ranucci a NordioNella puntata di Report andata in onda ieri su Rai Tre, il conduttore Sigfrido Ranucci è tornato sul caso di Nicole Minetti e, in particolare, sullo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ranucci riceve un richiamo dalla Rai dopo le parole su Minetti; Caso Minetti, Rai: lettera di richiamo a Ranucci per parole in tv su Nordio; Ranucci, richiamo della Rai dopo le parole su Nordio in tv. Il giornalista: Non ho timori; Grazia a Nicole Minetti, Augusta Montaruli contro Ranucci e Rai dopo l'attacco a Nordio: Imbarazzante. Nordio-Ranucci, scontro a distanza: Mi copro il capo di cenere ma…Il caso Nordio-Ranucci dopo le parole del giornalista di Report sulla vicenda Nicole Minetti. Le scuse e le conseguenze economiche. newsmondo.it Ranucci si scusa con Nordio: Pagherò io le spese legali. Il caso Minetti finisce in tribunaleIl conduttore di Report è tornato sulla vicenda legata al caso Nicole Minetti, dopo le dichiarazioni sulla presunta presenza del ministro in Uruguay. Durante la trasmissione, Ranucci ha chiarito la su ... affaritaliani.it Ranucci si scusa con Nordio dopo le frasi sul ministro nel ranch di Cipriani in Uruguay. 'Mi copro il capo di cenere ma ho detto stiamo verificando. Sicuramente sono caduto in un eccesso, ma non ho dato una notizia non verificata' #ANSA - facebook.com facebook #Cartabianca, la #Rai scarica #Ranucci dopo le accuse su #Nordio: "Info non verificate, niente copertura legale" x.com